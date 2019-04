Vino, aumenta il valore al consumo sul mercato italiano con 14,3 miliardi di euro

Cresce del 2,8% a valore sul mercato interno rispetto all'anno precedente, il valore del vino italiano, che raggiunge i 14,3 miliardi di euro nella penisola, pari a un volume di 22,9 milioni di ettolitri. La cifra è stata stimata dall'Osservatorio Vinitaly - Nomisma Wine Monitor, presentata oggi in apertura del 53esimo Vinitaly, il Salone dei record con 4600 espositori provenienti da 35 paesi. La crescita del valore è del 2,88%, che posiziona l’Italia al quarto posto dopo Usa, Francia e Regno Unito. "Per la prima volta abbiamo stimato il valore al consumo del primo mercato al mondo per i nostri produttori”, dice il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese.