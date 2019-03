Vino italiano, prevista una ripresa per i mercati nel 2019

Il settore del vino italiano registra una flessione nel 2018, ma prevede anche una ripresa per l’anno a venire, secondo i dati delle vendite nei mesi di gennaio e febbraio del 2019 che mostrano un aumento per i vini a denominazione d’origine del 5,3%. A riferirlo, una ricerca effettuata dall’istituto Iri per Vinitaly, che si terrà a Verona dal 7 al 10 aprile. Tra i vini maggiormente apprezzati e acquistati, si trovano il Lambrusco e il Chianti, con buone performance anche per il Montepulciano d’Abruzzo. Emerge anche il Lugana, un bianco prodotto nelle province di Brescia e Verona, che si aggiudica il primo posto con un aumento delle vendite del 22,1% nel 2018.