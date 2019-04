Violenta la figliastra mettendola incinta, arrestato 72enne a Bologna

Confermata dalla Corte di appello di Bologna la condanna a 6 anni e 9 mesi per l’uomo di 72 anni arrestato dai carabinieri per aver abusato di una delle figlie, il 4 gennaio del 2018. La donna violentata è oggi 40enne, e dopo l’abuso è rimasta incinta partorendo una figlia. Insieme a lei, anche le due sorelle hanno confessato anni di violenze da parte del padre-padrone, iniziati negli anni quasi 40 anni fa. L’avvocato che sostiene la donna si è detta "soddisfatta per la conferma, a mio avviso assolutamente pacifica viste le prove schiaccianti a suo carico. Per la mia assistita è finito un incubo".