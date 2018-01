Mettono della droga nel drink, poi in tre violentano una ragazza di 21 anni

Hanno violentato una ragazza dopo averla narcotizzata con gocce di benzodiazepine versate in un cocktail. La violenza è avvenuta fra il 13 e il 14 aprile 2017 da parte di tre uomini, arrestati dai carabinieri a Milano. Quella notte la ragazza, 22 anni, era stata invitata a uscire da un conoscente di 28 anni con il quale si era già vista alcune volte; il giovane si era presentato all'appuntamento con due amici, un 21enne e un 47enne, e insieme erano andati in un bar di via Crema. Lì la ragazza aveva bevuto alcuni drink, in cui i tre uomini avevano versato le gocce di benzodiazepine.

In poco tempo la 22enne ha perso conoscenza e, portata in un appartamento in Brianza, è stata ripetutamente violentata dai tre uomini. Al risveglio, la ragazza si è trovata seminuda nell'appartamento e senza ricordi. Tornata a Milano è andata in ospedale dove le è stata confermata la violenza e la presenza di benzodiazepine nel sangue.

Le tracce di dna hanno consentito di accusare il 21enne e il 28enne, mentre il coinvolgimento del terzo uomo è emerso durante le intercettazioni. Il 21enne e il 47enne risultato avere precedenti specifici.