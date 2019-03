Violenza di gruppo, arrestati 3 stupratori a Catania

Un gruppo di 3 giovani è stato fermato dai carabinieri di Catania per violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne statunitense, episodio avvenuto il 15 marzo scorso in un'auto posteggiata sul lungomare, dopo che la vittima era stata accompagnata in vari locali della movida. Grazie ad un video ripreso da uno dei ragazzi e inviato alla vittima la mattina dopo, i responsabili sono stati identificati. Il fermo è stato emesso nei confronti di Roberto Mirabella, Salvatore Castrogiovanni e Agatino Spampinato, comprensivo di detenzione cautelare in carcere.