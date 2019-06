Violenza sessuale, il responsabile è un 15enne

Arrestato il presunto responsabile di una violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 20 anni, avvenuto in un'area di un locale notturno a Marghera oltre un mese fa. In seguito alla denuncia di violenza sessuale sporta dalla giovane, sono infatti iniziate le indagini della Squadra Mobile che ha in breve tempo individuato il presunto colpevole della violenza, un 15enne che annovera precedenti reati commessi in concorso con coetanei.