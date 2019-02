Violenze sessuali in una casa famiglia di Bologna

I Carabinieri della compagnia di Vergato scoprono episodi di maltrattamenti in una casa famiglia nel Bolognese, a San Benedetto Val di Sambro, portando a quattro misure cautelari di cui una in carcere e tre ai domiciliari, per il titolare e i tre dipendenti responsabili. Emerse però nelle ultime ore anche contestazioni riguardanti presunte violenze sessuali ai danni di un’anziana all’interno della struttura. Attualmente l’attività è stata sequestrata per le indagini, che hanno rivelato grazie alle telecamere, immagini strazianti di anziani percossi, lasciati al freddo e con poco cibo oltre che umiliati.