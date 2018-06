Ucciso a Milano un senegalese padre con dieci colpi di pistola: era un padre di famiglia

L'ASSASSINO SI E' CONSEGNATO ALLA POLIZIA

Omicidio a Corsico, arrestato il killer del senegalese: è Fabrizio Butà e nel '98 aveva già ucciso

Si è conseganto da solo dai carabinieri, ha confessato di essere l'autore dell'omicidio del senegalese Assan Diallo. Il 54enne, ucciso sabato sera a colpi di pistola a Corsico, nell'hinterland milanese, è stato freddato da Fabrizio Butà, 47 anni, di origini calabresi. Il killer ha confessato davanti al pm Christian Barilli.

Non è la prima volta che Butà, in carcere anche per rapine e armi, uccide qualcuno. Il 30 agosto del 1998 aveva ammazzato Domenico Baratta con un colpo di fucile a canne mozze, in zona Navigli. Era rimasto in prigione fino al 2013. Stando alla sua confessione la ragione del suo agguato sarebbe il fatto che Assan infastidiva la sua fidanzata chiedendole continuamente soldi, anche poche monete, come riporta Il Giorno. Da lì era nata una discussione tra i due finita poi con l'incontro faccia a faccia 'finale'. Tutto davanti alla compagna del 47enne, ora finita in carcere per favoreggiamento.