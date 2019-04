Voti in cambio di posti di lavoro, in Campania

Secondo le indagini dei carabinieri di Torre del Greco a Napoli, alcuni voti elettorali sono stati venduti in cambio di posti di lavoro o denaro, causando l’esecuzione di 14 misure cautelari ai danni anche di due consiglieri comunali, uno dei quali è agli arresti domiciliari mentre l’altro ha subito il divieto di dimora in Campania. Secondo l’accusa, la compravendita di voti era gestita da un gruppo criminali che acquistava i consensi anche per cifre irrisorie di 20-30 euro, promettendo posti di lavoro o addirittura generi alimentari. Tra i reati contestati, anche quello di favoreggiamento e rivelazione di segreto di ufficio per avere informato di un controllo delle forze dell’ordine alcune persone che compravano voti davanti a un seggio elettorale