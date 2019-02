Wanda Nara in lacrime a Tiki Taka

Si confessa in lacrime Wanda Nara, manager di Mauro Icardi, durante la trasmissione Tiki Taka, a proposito della decisione del club neroazzurro di togliere la fascia di capitano al giocatore: "Ho chiamato Moratti e gli ho chiesto di aiutarmi a far giocare Icardi. Non ce ne vogliamo andare”. Poco dopo alla stessa trasmissione interviene anche l’amministratore delegato dell’Inter Marotta: "Intendiamo stemperare tensione, dare serenità a Icardi e Wanda perché l'ho vista piangere: ci vediamo prestissimo per parlare”.