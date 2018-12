Wanda Nara a Tiki Taka, “l’Inter voleva vendere Icardi alla Juve”

"L'Inter in estate voleva vendere Icardi alla Juve, per fare coppia con Ronaldo" sarebbero le parole di Wanda Nara, moglie e agente del centravanti argentino. In questi giorni infatti si sarebbe parlato di rinnovo per l'attaccante, ma la compagna avrebbe chiarito: "Siamo lontanissimi. Mi dà fastidio quanto scritto in questi giorni, nessuno mi ha chiamato per chiedermi spiegazioni. Icardi è un giocatore che non si deve discutere, deve rinnovare punto e basta. Mi viene da ridere quando sento che Mauro non ha mercato”, avrebbe risposto Wanda, aggiungendo, “Con l'Inter non è una questione di soldi: quanto prende, per esempio, Higuain? Penso che l'Inter possa pagare il rinnovo. La priorità è rimanere in nerazzurro, ovviamente: la società mi aveva contattata nel mezzo della Champions, ho risposto che era preferibile aspettare dopo il girone. Ho pianto, avete visto quanto ci tenevo anche io. Perché devo sempre fare io la figura di m...? Perché non si dice qualcosa a Suning?".