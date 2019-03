Wanda Nara, vicina la pace con l’Inter

''Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco''. Sono le parole di Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi che fa il punto sulla situazione per il giocatore. “Con Marotta non ci sono problemi, così come con lo spogliatoio. Ma voi lo sapete che cosa ha detto Spalletti a Icardi? Magari Mauro si è messo a disposizione. Non è un problema di soldi né sono un problema le mie dichiarazioni, ve lo dico io che ho partecipato a tutte le riunioni'', conclude Wanda Nara.