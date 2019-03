Wikipedia oscurata in occasione delle votazioni sui copyright

La pagina italiana di Wikipedia è stata oscurata in vista del voto sulla riforma del copyright del 26 marzo. Come dichiarato infatti dallo stesso sito “La comunità si è schierata nuovamente a favore di un'azione forte di protesta, volta a far sapere al maggior numero possibile di cittadini come la nuova Direttiva potrà influire negativamente sulla libertà di espressione e la partecipazione online". Aggiunte alla protesta anche le versioni in tedesco, slovacco, ceco e danese, oscurate per gli stessi motivi. “Wikimedia Italia invita tutti ad attivarsi a sostegno dell'azione dei volontari, scrivendo o contattando i nostri rappresentanti in Parlamento europeo, per invitarli a non votare a favore di una riforma che porrà forti limitazioni alla diffusione della conoscenza aperta e alla libertà di espressione in Rete.”