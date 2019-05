Zaia a De Luca, risposta alle critiche sul turismo della regione

"Caro Vincè, Ccà nisciuno è fesso: secondo te 32 milioni di italiani e stranieri che scelgono il sole e il mare di Jesolo e del Veneto e il verde di Cavallino sono fessi...? Pulizia. Sanità. Accoglienza sono i nostri plus". Sono le parole del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in risposta alla polemica lanciata dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca contro le spiagge di Jesolo a Cavallino, le quali sono state definite come "una pozzanghera". Zaia quindi prosegue dicendo che "L'invidia è una pessima musa ispiratrice, fa perdere lucidità. Fa dire e fare strafalcioni, che magari non si pensano".