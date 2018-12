Zaia, “Veneto come l'unica Regione d'Italia tax free”

"Un risultato strepitoso, accompagnato da un grande segnale di efficienza con l'approvazione della manovra finanziaria veneta per il 2019 in anticipo di venti giorni rispetto a fine anno, e la conferma del Veneto come l'unica Regione d'Italia tax free, capace per l'ottavo anno consecutivo di non mettere le mani nelle tasche dei veneti con proprie tasse. Il che significa che in quelle tasche lasciamo più di un miliardo e 150 milioni anche per il 2019. Niente addizionali Irpef regionali ai veneti non è uno slogan, è una difficile promessa mantenuta anche in questa occasione". Sarebbero le parole del Presidente Luca Zaia all'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Veneto. Aggiunge inoltre che "E' anche un bilancio in linea con le esigenze dei tempi e della gente, che contiene risposte per i territori e per le persone".