Zaia vincitore della classifica degli amministratori di Regione

Il presidente del Veneto Luca Zaia è il vincitore del Governance Poll 2019, la classifica sul gradimento degli amministratori stilata dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Zaia ha infatti realizzato il 62%, con un incremento dell'11,9% rispetto al giorno delle elezioni, raggiungendo livelli altissimi e inarrivabili per gli altri presidenti di regione. "Il riconoscimento che arriva oggi è alla squadra, Giunta, Consiglio, tecnici regionali. Immagino che il gradimento della gente derivi da questo, dalla percezione del lavoro di noi tutti per loro e i loro problemi. Possiamo dire che, in Veneto, il contratto sociale prende corpo”, commenta Zaia.