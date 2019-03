Zingaretti sarà il nuovo segretario del Pd

Sarà Nicola Zingaretti il nuovo segretario del Pd, secondo le votazioni alle primarie che gli hanno attribuito il 60% dei voti. A partecipare alle elezioni, sono arrivati circa un milione e mezzo di cittadini, con lunghe code registrate in tutta Italia. Gianni Dal Moro, presidente della Commissione Congresso, ha affermato: "l'affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, senza sacche di difficoltà e con un leggero picco al centro-sud, in particolare nel Lazio e in Campania".