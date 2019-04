Ztl, rivoluzione per il centro storico di Bologna

Rivoluzione per la zona a traffico limitato di Bologna, dove il Comune ha in programma di modificare i requisiti di accesso all'area che copre gran parte del centro storico. Non sarà più sufficiente il criterio di residenza, ma sarà necessario anche anche l'impatto inquinante delle vetture.

Stop quindi alla Ztl per i veicoli Euro 0 (diesel, benzina, Gpl, metano) dal gennaio 2020, per poi proseguire con gli Euro 1 fino a Euro 5 diesel dal 2021 al 2025. Per compensare i provvedimenti sono previsti voucher fino a 1.000 euro di incentivo per l'uso del trasporto pubblico.